День стал дольше — ночь короче: в Новосибирск пришла астрономическая весна

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-21T10:18:03+03:00

Теперь световой день будет дольше, а ночи короче. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 21 марта в Новосибирске наступил день весеннего равноденствия

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С сегодняшнего дня в Новосибирской области световой день будет увеличиваться, а ночи станут короче.

— В четверг, 21 марта наступил очередной День весеннего равноденствия. Теперь день и ночь будут одинаковыми по продолжительности и значит, началась настоящая астрономическая весна, — говорится в сообщении Большого новосибирского планетария.

В 2019 году весеннее равноденствие наступило 21 марта в 4 часа 59 минут по местному времени. В этот момент продолжительность дня и ночи становится одинаковой. После этого дня продолжительность светлого времени суток начинает увеличиваться, каждый последующий день на 4-5 минут, и день становится длиннее ночи.

Долгота дня продолжит увеличиваться вплоть до 21 июня, когда наступит летнее солнцестояние. После этого день снова будет уменьшаться.

ИСТОЧНИК KP.RU