День стал дольше — ночь короче: в Новосибирск пришла астрономическая весна
С сегодняшнего дня в Новосибирской области световой день будет увеличиваться, а ночи станут короче.
— В четверг, 21 марта наступил очередной День весеннего равноденствия. Теперь день и ночь будут одинаковыми по продолжительности и значит, началась настоящая астрономическая весна, — говорится в сообщении Большого новосибирского планетария.
В 2019 году весеннее равноденствие наступило 21 марта в 4 часа 59 минут по местному времени. В этот момент продолжительность дня и ночи становится одинаковой. После этого дня продолжительность светлого времени суток начинает увеличиваться, каждый последующий день на 4-5 минут, и день становится длиннее ночи.
Долгота дня продолжит увеличиваться вплоть до 21 июня, когда наступит летнее солнцестояние. После этого день снова будет уменьшаться.
ИСТОЧНИК KP.RU