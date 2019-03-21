2019-03-21T09:16:03+03:00
Общество

Поджигатель-неудачник: сибиряк трижды порывался отомстить бывшей жене, но так и не смог

49-летнего ревнивца поймали и отдали под суд
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирской области ревнивый бывший муж решил сжечь сено бывшей жены. Фото: Чабаненко ИгорьВ Новосибирской области ревнивый бывший муж решил сжечь сено бывшей жены. Фото: Чабаненко Игорь
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В Ордынском районе Новосибирской области решилась судьба 49-летнего Валерия Максименко. Он пытался из ревности насолить бывшей супруге, но так и не смог довести замысел до конца. Мужчина использовал три попытки поджечь чужое имущество, после чего был пойман и судим.

Все три попытки были сделаны в октябре прошлого года, в одну ночь. Максименко был пьян, видимо алкоголь придал смелости, и бывший муж с зажигалкой в руках поджог рулон сена во дворе бывшей жены. Женщина быстро среагировала и успела потушить огонь. Во второй раз Максименко дополнительно использовал канистру с бензином. Пожар вновь не удался — сельские жители вовремя заметил огонь и спасли сено.

— В продолжение своего преступного умысла Максименко в третий раз той же ночью пришел на усадьбу бывшей жены и попытался поджечь с использованием зажигалки, принадлежащие ей рулоны сена, но не довел свой преступный умысел до конца, поскольку его преступные действия обнаружили соседи потерпевшей, — сообщает прокурор Кочковского района Дениса Кислицын.

Суд признал ревнивого мужа виновным в преступлении «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога» и назначил наказание: 2 года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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