Иностранцы сравнили русскую звезду тверка с самкой богомола
Сибирячка Елена Яткина прославилась пять лет назад благодаря своим откровенным роликам в соцсетях: один из них на песню Major Lazer «Watch out for this» набрал 175 миллионов просмотров. В своем новом видео девушка сменила топ на олимпийку и кепку, а вот коротенькие шорты оставила.
- У меня есть закрытая группа: работаем над развитием, учим хоряжки, взрываю мозг. В эту группу можно, если до этого занимались тверком, - написала в посте с роликом девушка.
Но вот реакция подписчиков звезды тверка была неоднозначной: больше всего ролик не угодил иностранцам.
- Прекрати смотреть в камеру и танцуй, девочка! Чувствуй музыку, - советуют Елене одни.
- Надеюсь, это скоро закончится, - комментируют вторые.
- Самка богомола, - иронизируют третьи.
Но нашлись и те, кто Елену поддержал:
- Такое мне нравится, прогрессивное, свежее, - пишут они.
Более того, новое видео уже набрало 105 тысяч просмотров.
Иностранцы сравнили русскую звезду тверка с самкой богомола.
ИСТОЧНИК KP.RU