2019-03-21T08:39:52+03:00
Звезды

Иностранцы сравнили русскую звезду тверка с самкой богомола

Однако новое видео Елены Яткиной уже набрало более 105 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
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Новый танец Елены Яткиной вызвал споры у подписчиков.Новый танец Елены Яткиной вызвал споры у подписчиков.
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Сибирячка Елена Яткина прославилась пять лет назад благодаря своим откровенным роликам в соцсетях: один из них на песню Major Lazer «Watch out for this» набрал 175 миллионов просмотров. В своем новом видео девушка сменила топ на олимпийку и кепку, а вот коротенькие шорты оставила.

- У меня есть закрытая группа: работаем над развитием, учим хоряжки, взрываю мозг. В эту группу можно, если до этого занимались тверком, - написала в посте с роликом девушка.

Но вот реакция подписчиков звезды тверка была неоднозначной: больше всего ролик не угодил иностранцам.

- Прекрати смотреть в камеру и танцуй, девочка! Чувствуй музыку, - советуют Елене одни.

- Надеюсь, это скоро закончится, - комментируют вторые.

- Самка богомола, - иронизируют третьи.

Но нашлись и те, кто Елену поддержал:

- Такое мне нравится, прогрессивное, свежее, - пишут они.

Более того, новое видео уже набрало 105 тысяч просмотров.

Иностранцы сравнили русскую звезду тверка с самкой богомола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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