СЕГОДНЯ 08:39 2019-03-21T08:39:52+03:00

Однако новое видео Елены Яткиной уже набрало более 105 тысяч просмотров

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Сибирячка Елена Яткина прославилась пять лет назад благодаря своим откровенным роликам в соцсетях: один из них на песню Major Lazer «Watch out for this» набрал 175 миллионов просмотров. В своем новом видео девушка сменила топ на олимпийку и кепку, а вот коротенькие шорты оставила.

- У меня есть закрытая группа: работаем над развитием, учим хоряжки, взрываю мозг. В эту группу можно, если до этого занимались тверком, - написала в посте с роликом девушка.

Но вот реакция подписчиков звезды тверка была неоднозначной: больше всего ролик не угодил иностранцам.

- Прекрати смотреть в камеру и танцуй, девочка! Чувствуй музыку, - советуют Елене одни.

- Надеюсь, это скоро закончится, - комментируют вторые.

- Самка богомола, - иронизируют третьи.

Но нашлись и те, кто Елену поддержал:

- Такое мне нравится, прогрессивное, свежее, - пишут они.

Более того, новое видео уже набрало 105 тысяч просмотров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/698385" frameborder="0"></iframe> Иностранцы сравнили русскую звезду тверка с самкой богомола.

ИСТОЧНИК KP.RU