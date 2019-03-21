2019-03-21T07:58:36+03:00
Дом. Семья

Выкармливают из соски: в новосибирском зоопарке выхаживают родившихся малышей бурого капуцина и генетты

Работники зоопарка кормят родившихся недавно детенышей молочной смесью из соски
Надежда ЯРКОВА
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В зоопарке большое пополнение малышей. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.В зоопарке большое пополнение малышей. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.
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В новосибирском зоопарке мамами стали четыре самки лемуров, также пополнение случилось у бурых капуцинов и генетты.

— В павильоне «Тропический мир» группа кошачьих лемуров мамами стали сразу четыре самки и сейчас все они заняты заботами о малышах, которые недавно появились на свет. Также в жизни новорожденных активно принимают участие и папы, и бабушки, и старшие дети, тети и дяди, — рассказали в новосибирском зоопарке.

У лемуров мамами стали четыре самки. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.

У лемуров мамами стали четыре самки. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.

Но это не все пополнения зоопарка — в павильоне «Тропический мир» сейчас подрастают малыши генетты и бурого капуцина.

Детенышей кормят смесью из соски. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.

Детенышей кормят смесью из соски. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.

— Детенышей пока увидеть нельзя, потому что они находятся не в вольерах, а в служебном помещении под постоянным присмотром сотрудников зоопарка. Матери этих малышей по разным причинам не смогли кормить малышей самостоятельно и теперь их выкармливают искусственно. Их кормят молочной смесью через соску, а со взрослой едой детенышей начнут знакомить чуть позже, — добавили в зоопарке.

Сотрудники отмечают, что малыши отлично ладят между собой, часто играют и отдыхают вместе. Их ничуть не смущает, то, что они разные: один -примат, другой — представитель семейства виверровых. Когда малыши подрастут, их познакомят с сородичами.

Малыши отлично ладят между собой. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.

Малыши отлично ладят между собой. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.

ИСТОЧНИК KP.RU

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