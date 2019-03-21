Мона Лиза на заборе: неизвестные повесили картину да Винчи перед железнодорожным переездом

СЕГОДНЯ 06:43 2019-03-21T06:43:36+03:00

Вот оно — уличное искусство: в одном из районов Новосибирска на заборе повесили репродукцию знаменитой картины

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В одном из районов Новосибирска неизвестные, рядом с упавшим знаком на железнодорожном переезде появилась репродукция известной работы Леонардо да Винчи «Джоконда». Картина висит прямо на металлическом заборе, и она отлично видна пешеходам и проезжающим машинам.

— Коротко об искусстве в Новосибирске, — так подписал очевидец фото в группе «ЧП Новосибирск». А кто-то из комментаторов тут же узнал местность, уточнив, что это место в Ленинском районе.

Шутники отлично постарались, поскольку картина с загадочно-улыбающейся женщиной сразу бросается в глаза на фоне по-весеннему серой дороги. К тому же на заборе еще остается много места, и кто знает, может в скором времени там появится целая картинная галерея.

ИСТОЧНИК KP.RU