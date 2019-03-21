2019-03-21T06:43:36+03:00
Общество

Мона Лиза на заборе: неизвестные повесили картину да Винчи перед железнодорожным переездом

Вот оно — уличное искусство: в одном из районов Новосибирска на заборе повесили репродукцию знаменитой картины
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
На заборе висит картина да Винчи. Фото: "ЧП Новосибирск".На заборе висит картина да Винчи. Фото: "ЧП Новосибирск".
Изменить размер текста:

В одном из районов Новосибирска неизвестные, рядом с упавшим знаком на железнодорожном переезде появилась репродукция известной работы Леонардо да Винчи «Джоконда». Картина висит прямо на металлическом заборе, и она отлично видна пешеходам и проезжающим машинам.

— Коротко об искусстве в Новосибирске, — так подписал очевидец фото в группе «ЧП Новосибирск». А кто-то из комментаторов тут же узнал местность, уточнив, что это место в Ленинском районе.

Шутники отлично постарались, поскольку картина с загадочно-улыбающейся женщиной сразу бросается в глаза на фоне по-весеннему серой дороги. К тому же на заборе еще остается много места, и кто знает, может в скором времени там появится целая картинная галерея.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Сердце не выдержало волнений»: бабушка пропавшего школьника умерла от сердечного приступа
Иностранцы сравнили русскую звезду тверка с самкой богомола
Выкармливают из соски: в новосибирском зоопарке выхаживают родившихся малышей бурого капуцина и генетты
Без одежды, зато светится: новосибирец устроил откровенную фотосессию с ультрафиолетом
Спрятался в кровати: школьник, которого искал весь Новосибирск, переночевал у друга втайне от его родителей
1200 ориентировок по городу: пропавшего после школы 9-летнего мальчика нашли утром
«Начало мотать по дороге»: водитель «Шевроле» выжил, впечатав седан в стоящую на Петухова фуру
Погода на день в Новосибирске: 21 марта будет до плюс 1 градусов и туманы
«Ушел из школы и исчез»: в Новосибирске ищут пропавшего 9-летнего мальчика
«Увидели в кафе и предложили стать моделью»: новосибирская художница поборется за корону «Мисс России»
Пропитка против ям: сибиряки придумали, как сделать дороги прочнее и уже провели эксперимент
Хотел отомстить: в Новосибирской области мужчина пытался сжечь заживо шесть человек
Кто хочет, пусть скидывается: депутаты новосибирского горсовета не вернули второй тур выборов мэра
В мехах и трусах: новосибирский фотограф раздел модель на железной дороге
«Там вода в квартире!»: Игорь Шпектор проверил дома людей, переселенных из аварийного жилья