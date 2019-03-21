Без одежды, зато светится: новосибирец устроил откровенную фотосессию с ультрафиолетом

СЕГОДНЯ 06:14 2019-03-21T06:15:00+03:00

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Новосибирский фотограф Михаил Решетников любит подразнить своих подписчиков пикантными кадрами, и его новая съемка не стала исключением. Только вот откровенные фото ему пришлось делать в темноте, а кожа девушки была покрыта краской.

- Идея поснимать с красками и ультрафиолетом у меня была давно, и я нашел отличную команду: художницу, чьи работы в подобном стиле очень мне понравились, и модель, которая тоже захотела поучаствовать в необычных съемках, - говорит Михаил.

Для того, чтобы сделать девушке грим, понадобилось 1,5 часа: сначала ее тело покрыли черной краской, а потом уже сделали рисунок специальной краской, светящейся в темноте при ультрафиолете. В итоге девушка стала напоминать аватара, и это впечатлило пользователей соцсетей:

- Очень красиво, просто космос! – восхищаются одни.

- Круто получилось! Шикарно! – согласны с ними другие.

ИСТОЧНИК KP.RU