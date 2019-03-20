«Увидели в кафе и предложили стать моделью»: новосибирская художница поборется за корону «Мисс России»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-03-20T17:37:35+03:00

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В среду, 20 марта, красотки со всех уголков страны приехали в Москву, чтобы начать подготовку к финалу одного из самых престижных конкурсов красоты – «Мисс Россия». Среди них и наша землячка – 18-летняя Полина Атаманова.

Девушка учится в Новосибирском государственном художественном училище ,и в модельный бизнес попала абсолютно случайно.

Полина сразу понравилась и организаторам конкурса. Фото: «Elite Stars».

- Наши сотрудницы в обеденный перерыв пошли в кафе, и там случайно увидели Полину. Они были в таком восторге от ее внешности, что сразу же взяли ее номер телефона и предложили стать моделью, - рассказывает Татьяна Фетисова, директор модельного агентства «Elite Stars».

Организаторы конкурса «Мисс Россия» на новосибирском кастинге тоже сразу заприметили Полину, и пригласили ее на итоговый отбор. Девушка успешно его прошла и стала одной из финалисток. Сборы в Москву у девушки проходили немного нервно:

- Прямо перед вылетом у Полины на компьютере перестали работать нужные программы, и пришлось их восстанавливать. Но она с этим справилась, - говорят в агенстве.

А получится ли у Полины покорить жюри, узнаем в день финала – 13 апреля.

Полина поборется за победу 13 апреля. Фото: «Elite Stars».

ИСТОЧНИК KP.RU