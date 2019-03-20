2019-03-20T13:32:34+03:00
Политика

Кто хочет, пусть скидывается: депутаты новосибирского горсовета не вернули второй тур выборов мэра

Во главу угла народные избранники поставили экономию бюджета
Екатерина КОМЯКОВА
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Дмитрий Асанцев: «67 миллионов рублей мы найдем куда потратить».Дмитрий Асанцев: «67 миллионов рублей мы найдем куда потратить».Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня, на очередной сессии Совета депутатов города Новосибирска поднимался вопрос о принятии проекта по изменению в Устав города, а именно о смене системы выборов мэра с однотурной на двухтурную. Предложение, которое было поддержано на общественных слушаниях, не было поддержано депутатами. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался резко против таких перемен:

— Пять лет назад была изменена система голосования. Второй тур был убран. Практика показала, что никак это не повлияло на результаты голосований. Спустя 5 лет нам предлагают снова сменить систему. Кто-то ставит под сомнение результаты прошлых выборов и пять лет нашей совместной работы? Закон не может быть дышлом, которое можно повернуть в любую сторону, исходя из текущей политической конъюнктуры. Именно такие непродуманные поступки подрывают веру граждан в силу и дух закона. Нельзя под каждые выборы менять избирательное законодательство. Надо уважительно относиться к уставу города Новосибирска. Надо его оберегать от политтехнлогических приемов.

Депутат совета депутатов Новосибирска Олег Шестаков в ходе обсуждений отметил:

— Я не думаю, что у кого-то из депутатов на округе люди согласятся оплачивать еще и второй тур. Все же понимают, что это из личного кармана каждого налогоплательщика идет, — депутат предложил коллегам, поддерживающим идею двухтурных выборов, скинуться на второй тур.

Если говорить о деньгах, второй тур обойдется бюджету в 67 миллионов рублей. Депутат Наталья Пинус настаивала во время обсуждений на том, что идею второго тура поддержали новосибирцы на общественных слушаниях.

— Может и выборы депутатов отменим? Они же тоже стоят денег. А чего тогда стоят выборы, если мнение общественности для депутатов не имеют значения, — задала риторический вопрос Наталья Пинус.

Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Юрий Зарубин на данное замечание ответил, что на общественных слушаниях был представлен далеко не полный срез общественности:

— Что касается отдельных вопросов ангажированности — это есть. Что касается общественников — это 30 человек, далеко неполный срез, высказывало мнение 7 человек — это далеко не мнение всех горожан.

В результате предложение по изменению системы выборов не было поддержано.

— Деньги в бюджет города на проведение второго тура не заложены. Мы периодически обращаемся в Законодательное собрание Новосибирской области, чтобы нам помоги финансово, и искренне радуемся, когда нам даже 50 миллионов рублей выделяют на ремонт дорог частного сектора. А 67 миллионов рублей мы найдем куда потратить: на ремонт школ, детских садов или на те же дороги, — высказал свое мнение председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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