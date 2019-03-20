Гуляя по площади Ленина: новосибирцам предлагают сделать снимок легких в центре города

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-20T10:41:45+03:00

Сегодня и завтра на площади Ленина будет работать передвижная ФЛГ-установка

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В регионе продолжаются мероприятия, направленные на профилактику туберкулеза. Так жителям Новосибирска предлагают сделать флюорографию на ходу, прямо в центре города.

— В среду и четверг, 20 и 21 марта, в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом на площади Ленина будет работать передвижная ФЛГ-установка. С 9 до 15 часов любой новосибирец, который больше года не проходил флюорографию, сможет сделать снимок легких, — рассказали в пресс-службе Минздрава по Новосибирской области. — Результаты исследования можно будет получить в поликлинике по месту жительства.

В ведомстве добавили, что автомобиль с передвижной ФЛГ-установкой будет стоять возле выхода из метро со стороны улицы Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU