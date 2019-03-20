«На меня помои выливают те, кто несчастен»: русская Барби ответила своим хейтерам

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-20T10:17:49+03:00

Девушку раскритиковали за ее за шутку о белорусах, и она молчать не стала

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Юлия Кригер, которую британские журналисты окрестили русской Барби за кукольное личико и тонкую талию, и не думала, что после ее шутки про белорусов в соцсетях разгорится скандал. Многие обиделись на то, что девушка поинтересовалась, где купить духи с запахом картофеля, и на сибирячку обрушился шквал критики.

Сама Юля уверяет: обидеть никого не хотела.

- Шутка появилась не конкретно про белорусов: скорее, я взяла абстрактного кого-то. То есть если бы речь шла бы о немцах, то появились бы сосиски и пиво, о русских - пельмени, - сказала журналистам «Комсомольской правды» русская Барби. - В общем, у любой национальности есть что-то свое. Написала я о белорусе, но не хотела затронуть абсолютно ничьи чувства.

А в тот в отношении хейтеров, которые упрекнули девушку в отсутствии чувства юмора, Юля высказалась куда жестче:

- На меня уже лет 10 помои выливают те, кто несчастен или просто не понимает шуток, кто зол на меня по своим причинам, - считает сибирячка. В общем, за столько лет я уже никак не реагирую, хотя иногда бывает, что могу вступить в перепалку. Но опять же с улыбкой, хотя воспринимают всегда иначе. Но я же не могу передать свою интонацию на письме! В любом случае, желаю всем добра: понимают шутку - круто, не понимают - ничего страшного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/664438" frameborder="0"></iframe> Болезнь куклы.Русской Барби так увлеклась погоней за красотой, что ей советуют лечится от анорексии

ИСТОЧНИК KP.RU