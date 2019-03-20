Ночное ЧП: из запертой квартиры во время пожара спасли 5-летнего ребенка
В Новосибирске спасли оставленного без присмотра в квартире во время пожара ребенка. Инцидент случился в Октябрьском районе Новосибирска.
— О пожаре спасателям сообщили очевидцы в среду, 20 марта в 1:12 ночи. Когда подразделения МЧС приехали на место, из балкона квартиры на четвертом этаже 12-ти этажной высотки по улице Шевченко шел дым. В момент происшествия в квартире без присмотра была девочка 2014 года рождения, а взрослых дома не было. Пожарным пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть внутрь квартиры. После спасатели передали ребенка медикам для обследования, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Пожаром на балконе повреждены домашние вещи на площади два квадратных метра. Вероятной причиной пожара называют неосторожность при курении жильцов с верхних этажей. Кто-то покурил у окна и, не задумываясь, бросил непотушенный окурок вниз.
ИСТОЧНИК KP.RU