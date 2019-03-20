Ночное ЧП: из запертой квартиры во время пожара спасли 5-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-20T10:19:49+03:00

В квартире во время пожара оказался маленький ребенок без взрослых. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Из квартиры на 4-ом этаже сотрудники МЧС спасли маленькую девочку, которая оказалась одна в запертой квартире

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В Новосибирске спасли оставленного без присмотра в квартире во время пожара ребенка. Инцидент случился в Октябрьском районе Новосибирска.

— О пожаре спасателям сообщили очевидцы в среду, 20 марта в 1:12 ночи. Когда подразделения МЧС приехали на место, из балкона квартиры на четвертом этаже 12-ти этажной высотки по улице Шевченко шел дым. В момент происшествия в квартире без присмотра была девочка 2014 года рождения, а взрослых дома не было. Пожарным пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть внутрь квартиры. После спасатели передали ребенка медикам для обследования, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Пожаром на балконе повреждены домашние вещи на площади два квадратных метра. Вероятной причиной пожара называют неосторожность при курении жильцов с верхних этажей. Кто-то покурил у окна и, не задумываясь, бросил непотушенный окурок вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU