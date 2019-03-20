Напугал ребенка: бердчанин напал возле дома на 12-летнюю девочку, забрав у нее школьный рюкзак

СЕГОДНЯ 07:43 2019-03-20T07:43:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Девочка шла возле жилого дома, и на нее напал молодой человек, забрав школьный рюкзак.

— Инцидент случился во вторник, 19 марта в Бердске Новосибирской области. В 18.40 возле дома по улице Первомайской неизвестный отобрал у 12-летней девочки рюкзак со школьными принадлежностями и скрылся. Ущерб составил 2500 рублей. О случившемся сообщили в полицию. Приметы подозреваемого были переданы всем наружным нарядам в городе, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В скором времени сотрудники ППС по городу Бердску задержали подозреваемого в совершении преступления, им оказался ранее не судимый 23-летний местный житель.

— Возбуждено уголовное дело по статье — разбой. Украденный рюкзак изъят. Полиция проводит дальнейшее расследование, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU