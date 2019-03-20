2019-03-20T06:12:16+03:00
Происшествия

Сообразили на троих: 18-летние девушки угнали у новосибирца «Тойоту» и попали в ДТП

Три девушки выпивали со своим знакомым, а когда он уснул — угнали его машину
Надежда ЯРКОВА
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Девушки угнали у знакомого иномарку и разбили её об столб.Девушки угнали у знакомого иномарку и разбили её об столб.Фото: "КП" Архив
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В Новосибирске полицейские задержали трех 18-летних девушек, подозреваемых в угоне иномарки.

— Около 3 часов ночи 19 марта в Октябрьском районе от дома по улице Татьяны Снежиной был угнан автомобиль Toyota Allex 2001 года выпуска. Владелец машины, обнаружив пропажу, сообщил о случившемся в полицию. Был объявлен «Перехват», ориентировка на машину была разослана всем нарядам. Через 40 минут угнанную «Тойоту» нашли возле дома на Красном проспекте после ДТП, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Чуть позже были задержаны подозреваемые в угоне — три ранее не судимые жительницы Ленинского района, все девушки — 2000 года рождения.

— Выяснилось, что накануне подозреваемые вместе с 22-летним владельцем машины распивали спиртные напитки у него в квартире. Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, девушки забрали ключи от автомобиля и поехали кататься по городу. В какой-то момент, находившаяся за рулем девушка, не справилась с управлением и наехала на световую опору. После этого все трое сбежали с места аварии, однако были задержаны сотрудниками ДПС в Ленинском районе, — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело статье — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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