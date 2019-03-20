Работают эвакуаторы: в Железнодорожном районе на двух участках улиц запретят стоянку машин

СЕГОДНЯ 05:22 2019-03-20T05:22:09+03:00

Запрет будет введен на участке улицы Линейной и Салтыкова-Щедрина

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Новосибирским водителям запретили остановку транспорта сразу на двух участках улиц в Железнодорожном районе.

— Так остановку транспорта запретят на улице Линейной, на участке от дома № 53 до пересечения с улицей Брестской. На этом месте после 10 апреля будут установлены дорожные знаки: «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия», — рассказали в пресс-центре мэрии города.

Также с 10 апреля запрет на остановку вводят на участке улицы Салтыкова-Щедрина в районе домов № 2 и 4. На данном участке будут установлены предупреждающие знаки.

— Такие меры ввели, чтобы водители не оставляли свои машины на проезжей части, не мешая проезду автотранспорта и спецтехники, — отметили в ведомстве.

Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на знаки и информационные щиты, а также соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU