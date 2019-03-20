Погода на день в Новосибирске: 20 марта будет плюсовая температура и западный ветер

СЕГОДНЯ 03:34 2019-03-20T03:34:05+03:00

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Сегодня в городе будет без осадков, днем воздух прогреется до плюс 1 градусов, на дорогах скользко.

— В среду, 20 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем без осадков. Ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 1- плюс 1 градусов, к ночи похолодает до минус 7-9 градусов, в пригороде до минус 12 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, без осадков, ночью по востоку в отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 4- плюс 1 градусов, ночная около минус 7-12 градусов, местами до минус 18 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег с дневной температурой до минус 1 градусов и ночной до минус 9 градусов. Уже с завтрашнего дня в городе ожидается постепенное потепление до плюс 4 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU