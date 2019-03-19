«Такая естественная»: мисс России выложила в «Инстаграме» честное селфи с герпесом на губах
Сибирячку Эльмиру Абдразакову признали самой красивой девушкой страны в 2013 году, и с тех популярность нашей землячки только растет. Сейчас в ее «Инстаграме» больше 96 тысяч подписчиков, и мисс России частенько радует своих подписчиков гламурными снимками. Но последнее фото отличается от этих кадров: девушка сейчас отдыхает в Таиланде, и сделала там честное селфи без макияжа с герпесом на губах.
Подписчикам понравился смелый снимок Эльмиры, и они не скупятся на комплименты:
- Такая настоящая, естественная и очень чистая, - восхищаются одни.
- Цветы и девушки похожи. Цветок красивый, она тоже, - не жалеют добрых слов другие.
- Как отдыхается? Смотри там с тайцами аккуратнее! – переживают третьи.
- Вам тоже надоедает этот герпес на губах? – сочувствуют девушке четвертые.
ИСТОЧНИК KP.RU