2019-03-19T21:13:54+03:00
Звезды

«Такая естественная»: мисс России выложила в «Инстаграме» честное селфи с герпесом на губах

Снимок Эльмиры Абдразаковой покорил соцсети
Татьяна СОЛОВОВА
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Эльмира Абдразакова впечатлила подписчиков честным селфи. Фото: https://www.instagram.com/miss_elmira/Эльмира Абдразакова впечатлила подписчиков честным селфи. Фото: https://www.instagram.com/miss_elmira/
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Сибирячку Эльмиру Абдразакову признали самой красивой девушкой страны в 2013 году, и с тех популярность нашей землячки только растет. Сейчас в ее «Инстаграме» больше 96 тысяч подписчиков, и мисс России частенько радует своих подписчиков гламурными снимками. Но последнее фото отличается от этих кадров: девушка сейчас отдыхает в Таиланде, и сделала там честное селфи без макияжа с герпесом на губах.

Подписчикам понравился смелый снимок Эльмиры, и они не скупятся на комплименты:

- Такая настоящая, естественная и очень чистая, - восхищаются одни.

- Цветы и девушки похожи. Цветок красивый, она тоже, - не жалеют добрых слов другие.

- Как отдыхается? Смотри там с тайцами аккуратнее! – переживают третьи.

- Вам тоже надоедает этот герпес на губах? – сочувствуют девушке четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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