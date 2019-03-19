2019-03-19T20:33:13+03:00
Общество

Ветераны помогут: в Новосибирской области прошел семинар проекта «Мобильный отряд «Лектор»

На нем собрались пожилые сибиряки со всех уголков области
Татьяна СОЛОВОВА
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На семинаре ветераны учились составлять свои выступления. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.На семинаре ветераны учились составлять свои выступления. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.
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Проект «Мобильный отряд «Лектор» - это отличная возможность для пожилых сибиряков передать свой опыт и знания подросткам.

- Ветераны встречаются со школьниками и курсантами, говорят о культуре народа, истории страны, что помогает воспитать неравнодушие к окружающим и чувство гордости за свою страну, - подчеркнула Алла Данилевская, руководитель Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Во вторник, 19 марта, в Колывани для таких неравнодушных пенсионеров прошел областной семинар проекта «Мобильный отряд «Лектор».

- Своих активистов-ветеранов направили Искитимский, Колыванский, Коченёвский, Ордынский, Тогучинский, Черепановский районы, Бердск, Искитим и Новосибирск, - рассказали в Центре патриотического воспитания Новосибирской области. – Пожилые сибиряки учились составлять свои выступления, ставить цели своего общения с подростками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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