2019-03-19T14:07:06+03:00
Рыбалка

Рыба моей мечты: сибиряк поймал в Оби щуку весом 6 килограммов

Чешуйчатый трофей попалась новосибирскому рыбаку в Оби
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Сибиряк вытаскивал щуку из воды около получаса. Фото: www.fishingsib.ruСибиряк вытаскивал щуку из воды около получаса. Фото: www.fishingsib.ru
Изменить размер текста:

28-летний Семен Илатовский – рыбак из Маслянино, который ловит карасей с самого детства.

- Первые удочки я делал себе сам уже в шесть лет и вместе с друзьями ходил на пруд, - рассказывает сибиряк.

Спустя 10 лет у Семена и его товарищей появилась другая традиция - ездить на машинах на Обь. Компания выбрала для себя место в Сузунском районе возле села Нижний Сузун, и приезжать туда на рыбалку стало уже традицией. Вот и на днях рыбак вместе с друзьями отправился именно на Обь.

- Ловил я на воблер: никакой прикормки не было, потому что щука – хищник, и кукуруза или каша ей не нужны, - объясняет Семен.

Когда щука попала на крючок, то вытаскивать ее из лунки пришлось примерно полчаса:

- Оказалось, что диаметр лунки, который мы сделали, был маленький, так что пришлось быстро его увеличивать, - продолжает сибиряк.

Чешучайтый трофей действительно оказался немаленьким: весила рыбина почти 5,85 килограммов. Пойманную щуку Семен уже пожарил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пережили зиму без проблем: котельные города Обь отработали без сбоев
Деньги на воздух: юридическая фирма наживается на доверчивых пенсионерах, обещая им большую пенсию
Миллиард яиц за год: Новосибирская область планирует отправлять продукцию в Китай
Новосибирский филиал Россельхозбанка направил на проведение посевной в регионе более 1 миллиарда рублей
«Смогут эту установку рекомендовать»: Игорь Шпектор оценил мусоросжигательный завод в Коченево
Дорога в Зюзю и термороботы: губернатор проконтролировал исполнение своих поручений в Барабинском районе
Галантный толкатель: сибирячка сняла видео с мужчиной, который рассовывал людей по автобусам
«Три смены пахал ради букета»: новосибирцев повеселил уснувший с цветами в метро мужчина
Спорт и фитнес-браслеты нынче в почете
«Черным людям вход воспрещен»: в Новосибирске охрану ночного клуба упрекнули в расизме
В Новосибирске ищут мужчину с челкой: напал на ребенка
Пропавший при загадочных обстоятельствах молодой парень с гитарой найден мертвым
Дороги по федеральной программе одобрил: с рабочим визитом в Новосибирск приехал Игорь Шпектор
«Гоните в шею этих жуликов»: в Советском районе по квартирам ходят лже-пожарные и продают дымовые извещатели
Схватили и убежали: две девушки в баре пытались расплатиться за дорогое пиво фальшивыми деньгами
Тряпку в руки и на дорогу: новосибирских водителей предупредили о штрафах за грязные номера
Погода на день в Новосибирске: 19 марта будет нулевая температура, на дорогах скользко
Пушистая парочка хулиганов: белые медвежата внезапно «напали» на свою маму
Геннадий Гуляев: «Крым — в сердце каждого сибиряка»
В новосибирские школы разослали фоторобот педофила
Бил стекла в доме рукой: под Новосибирском подросток с отцом спас двух женщин из горящего дома