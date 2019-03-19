Рыба моей мечты: сибиряк поймал в Оби щуку весом 6 килограммов
28-летний Семен Илатовский – рыбак из Маслянино, который ловит карасей с самого детства.
- Первые удочки я делал себе сам уже в шесть лет и вместе с друзьями ходил на пруд, - рассказывает сибиряк.
Спустя 10 лет у Семена и его товарищей появилась другая традиция - ездить на машинах на Обь. Компания выбрала для себя место в Сузунском районе возле села Нижний Сузун, и приезжать туда на рыбалку стало уже традицией. Вот и на днях рыбак вместе с друзьями отправился именно на Обь.
- Ловил я на воблер: никакой прикормки не было, потому что щука – хищник, и кукуруза или каша ей не нужны, - объясняет Семен.
Когда щука попала на крючок, то вытаскивать ее из лунки пришлось примерно полчаса:
- Оказалось, что диаметр лунки, который мы сделали, был маленький, так что пришлось быстро его увеличивать, - продолжает сибиряк.
Чешучайтый трофей действительно оказался немаленьким: весила рыбина почти 5,85 килограммов. Пойманную щуку Семен уже пожарил.
ИСТОЧНИК KP.RU