Рыба моей мечты: сибиряк поймал в Оби щуку весом 6 килограммов

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-19T14:07:06+03:00

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28-летний Семен Илатовский – рыбак из Маслянино, который ловит карасей с самого детства.

- Первые удочки я делал себе сам уже в шесть лет и вместе с друзьями ходил на пруд, - рассказывает сибиряк.

Спустя 10 лет у Семена и его товарищей появилась другая традиция - ездить на машинах на Обь. Компания выбрала для себя место в Сузунском районе возле села Нижний Сузун, и приезжать туда на рыбалку стало уже традицией. Вот и на днях рыбак вместе с друзьями отправился именно на Обь.

- Ловил я на воблер: никакой прикормки не было, потому что щука – хищник, и кукуруза или каша ей не нужны, - объясняет Семен.

Когда щука попала на крючок, то вытаскивать ее из лунки пришлось примерно полчаса:

- Оказалось, что диаметр лунки, который мы сделали, был маленький, так что пришлось быстро его увеличивать, - продолжает сибиряк.

Чешучайтый трофей действительно оказался немаленьким: весила рыбина почти 5,85 килограммов. Пойманную щуку Семен уже пожарил.

ИСТОЧНИК KP.RU