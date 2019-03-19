Пережили зиму без проблем: котельные города Обь отработали без сбоев
Третьим объектом, работу которого оценил представитель Общественной палаты России, стала котельная Оби.
Мэр города и главный инженер отчитались перед Игорем Шпектором, председателем Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, членом наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместителем председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, членом межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве Российской Федерации.
Они подчеркнули, что эту зиму пережили без проблем и особых жалоб со стороны населения.
— Установлены новые котлы и горелки. Соответственно мощность котельной стала намного выше, — подчеркнул Андрей Букин, главный энергетик.
Игорь Шпектор убедился в исправности оборудования.
— Я сейчас посмотрел, горение в котельной хорошее, горелка нормальная, пламя прекрасное, — отметил эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU