2019-03-19T13:37:42+03:00
Общество

Пережили зиму без проблем: котельные города Обь отработали без сбоев

Игорь Шпектор осмотрел оборудование котельной в Оби
Александра БРУНЯАлена КОВРОВА
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Игорь Шпектор убедился в исправности оборудования.Игорь Шпектор убедился в исправности оборудования.Фото: Алена КОВРОВА
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Третьим объектом, работу которого оценил представитель Общественной палаты России, стала котельная Оби.

Мэр города и главный инженер отчитались перед Игорем Шпектором, председателем Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, членом наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместителем председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, членом межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве Российской Федерации.

Они подчеркнули, что эту зиму пережили без проблем и особых жалоб со стороны населения.

— Установлены новые котлы и горелки. Соответственно мощность котельной стала намного выше, — подчеркнул Андрей Букин, главный энергетик.

Игорь Шпектор убедился в исправности оборудования.

— Я сейчас посмотрел, горение в котельной хорошее, горелка нормальная, пламя прекрасное, — отметил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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