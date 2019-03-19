Деньги на воздух: юридическая фирма наживается на доверчивых пенсионерах, обещая им большую пенсию

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-19T12:48:10+03:00

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Жительница Новосибирска, 58-летняя пенсионерка рассказала «КП» - Новосибирск» как попалась на обман юридической фирмы, но сумела расторгнуть заключенный с мошенниками договор.

— В феврале этого года, увидела рекламу юридической фирмы, которая предлагает пенсионерам бесплатную юридическую помощь — бесплатный перерасчет пенсий. Офис в центре, я пошла туда 27 февраля, юрист дал бумаги, сказал, что мне недовыплатили 48000 рублей пенсии. Я, конечно, обрадовалась, только меня предупредили, что за эту услугу я должна заплатить 8000 рублей, Хорошо, у меня с собой таких денег не было, заплатила что было — 1000 рублей, а когда пришла домой с документами, поняла, что это все обман и нет никаких гарантий, что я деньги получу, — поделилась пенсионерка.

Она добавила, что на следующий же день пошла обратно в офис, заявила, что подаст заявление в полицию о мошенничестве и договор с ней расторгли. Свои деньги — 1000 рублей, женщина, конечно, обратно не получила. Ей пообещали вернуть деньги через 10 дней.

— В день к ним приходит около 50 пенсионеров. Можете представить размах их бизнеса. Фамилии юристов нигде не фигурируют. Отзывы о фирме можно почитать в интернете. Они обманывает стариков по многим городам. Непонятно, почему они до сих пор на свободе. Такое ощущение, что властям нет дела до того, что в центре города на Фрунзе, разводят пенсионеров на деньги. Я написала заявление в полицию, а что толку, они говорят, что ничего сделать не могут, — сетует женщина.

Она отметила, что юристы заманивают пенсионеров одними и теми же фразами: «В Пенсионный фонд идти не надо — там экономят. Вам в месяц недоплачивают. Мы вам вернем деньги за последние 3 года», только нужно заплатить за документы, которые пенсионеры, как правило, не читают. А уже после, дома видят, что это договор о составлении заявлений о перерасчете пенсий и нужно заплатить за это 10 000 рублей при том, что в Пенсионном фонде это делается бесплатно.

Расстроенная пенсионерка добавила, что 1000 рублей ей не вернули до сих пор, а фирма по-прежнему продолжает свою работу, ежедневно «обслуживая» по полсотни доверчивых пенсионеров в день.

ИСТОЧНИК KP.RU