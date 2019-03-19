2019-03-19T12:44:52+03:00
Общество

Миллиард яиц за год: Новосибирская область планирует отправлять продукцию в Китай

В этой сфере производства регион является профицитным
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирская область готова поставлять куриные яйца в разные страны мира. Фото: nso.ruНовосибирская область готова поставлять куриные яйца в разные страны мира. Фото: nso.ru
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Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщает, что в области на начало года в хозяйствах разных категорий произведено 1,1 миллиарда яиц. Общий вес мяса птицы составляет — 80,2 тысячи тонн. По производству яиц наш регион занимаем первое место в Сибирском федеральном округе. Работа по экспорту в этом году налажена в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

— Новосибирская является профицитным регионом по производству яйца и поставляет свою продукцию птицеводства в регионы Сибири и Дальнего Востока, а также в Казахстан и Монголию. Поэтому у нас есть все возможности для того, чтобы выполнять задачи нацпроекта и наращивать объем экспорта, — подчеркнул министр.

Планы по расширению экспорта масштабные. Область планирует выйти на рынки Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отметим, на территории Новосибирской области работает 8 птицефабрик промышленного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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