2019-03-19T12:35:30+03:00
Экономика

Новосибирский филиал Россельхозбанка направил на проведение посевной в регионе более 1 миллиарда рублей

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

С начала 2019 года Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонно-полевых работ в регионе около 1,2 миллиарда рублей, из них более 90% (1,08 миллиарда рублей) выдано в рамках государственной программы льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

Кредитными ресурсами активно пользуются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства региона. С начала 2019 года малым формам хозяйствования на проведение сезонных работ выдано около 74 миллионов рублей, еще около 135 миллионов рублей будет выдано до начала посевной кампании.

- Большинство кредитов на проведение сезонно-полевых работ выдаются по льготной ставке, что существенно снижает финансовую нагрузку на агропредприятия в такой ответственный для них период, как посевная кампания, - отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

При поддержке Россельхозбанка - основного кредитора регионального АПК - аграрии области приобретают оригинальные и элитные семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, а также горюче-смазочные материалы и запасные части для сельскохозяйственной техники. Доля банка на рынке кредитования сезонных работ в регионе составляет 91%.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рыба моей мечты: сибиряк поймал в Оби щуку весом 6 килограммов
Пережили зиму без проблем: котельные города Обь отработали без сбоев
Деньги на воздух: юридическая фирма наживается на доверчивых пенсионерах, обещая им большую пенсию
Миллиард яиц за год: Новосибирская область планирует отправлять продукцию в Китай
«Смогут эту установку рекомендовать»: Игорь Шпектор оценил мусоросжигательный завод в Коченево
Дорога в Зюзю и термороботы: губернатор проконтролировал исполнение своих поручений в Барабинском районе
Галантный толкатель: сибирячка сняла видео с мужчиной, который рассовывал людей по автобусам
«Три смены пахал ради букета»: новосибирцев повеселил уснувший с цветами в метро мужчина
Спорт и фитнес-браслеты нынче в почете
«Черным людям вход воспрещен»: в Новосибирске охрану ночного клуба упрекнули в расизме
В Новосибирске ищут мужчину с челкой: напал на ребенка
Пропавший при загадочных обстоятельствах молодой парень с гитарой найден мертвым
Дороги по федеральной программе одобрил: с рабочим визитом в Новосибирск приехал Игорь Шпектор
«Гоните в шею этих жуликов»: в Советском районе по квартирам ходят лже-пожарные и продают дымовые извещатели
Схватили и убежали: две девушки в баре пытались расплатиться за дорогое пиво фальшивыми деньгами
Тряпку в руки и на дорогу: новосибирских водителей предупредили о штрафах за грязные номера
Погода на день в Новосибирске: 19 марта будет нулевая температура, на дорогах скользко
Пушистая парочка хулиганов: белые медвежата внезапно «напали» на свою маму
Геннадий Гуляев: «Крым — в сердце каждого сибиряка»
В новосибирские школы разослали фоторобот педофила
Бил стекла в доме рукой: под Новосибирском подросток с отцом спас двух женщин из горящего дома