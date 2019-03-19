2019-03-19T12:26:54+03:00
Общество

«Смогут эту установку рекомендовать»: Игорь Шпектор оценил мусоросжигательный завод в Коченево

Специалист Общественной палаты России инспектирует социальные объекты региона
Александра БРУНЯАлена КОВРОВА
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На мусоросжигательном заводе в Коченево Игорь Шпектор оценил новую установку.На мусоросжигательном заводе в Коченево Игорь Шпектор оценил новую установку.Фото: Алена КОВРОВА
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Сегодня в Новосибирске работает Игорь Шпектор, председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, член межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве Российской Федерации.

Специалист уже проверил качество выполнения федеральной программы «Безопасный и качественные дороги», а следом отправился на значимые объекты Новосибирской области.

На мусоросжигательном заводе в Коченево Игорь Шпектор оценил новую установку, и отметил ,что ее можно смело рекомендовать другим предприятиям.

— Конкретно эта установка решает узкую задачу привозного коммунального бытового отхода и от объектов здравоохранения, которые не сортированы, — отметил специалист. — Важная задача состоит в том, чтобы, предотвратить тот объем отходов, который отправляется снова на свалку.

На заводе есть собственный наработки по этому вопросу, которые специалисты обещали предоставить и Игорю Шпектору для более подробного рассмотрения и возможности повсеместного внедрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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