Дорога в Зюзю и термороботы: губернатор проконтролировал исполнение своих поручений в Барабинском районе

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-19T12:09:29+03:00

Также с участием Андрея Травникова прошло совещание по теме свалок и защиты райцентра от подтоплений

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В Барабинске губернатор Новосибирской области посетил модернизированную котельную, где были установлены термороботы бердского производства. Современная технология позволяет существенно экономить на ресурсах.

— Повышены эффективность и качество теплоснабжения — это позитивный пример для всех районов области, — отметил Андрей Травников.

Всего на систему теплоснабжения района в прошлом году было выделено 49 миллионов рублей из регионального бюджета. Экономический эффект в будущем должен превысить затраты и составить 54,7 миллиона рублей в год.

Во время поездки прошло совещание по дорожным вопросам, защите Барабинска от подтоплений, рекультивации несанкционированной свалки в райцентре. Губернатором были даны новые поручения. Андрей Травников отметил, что многие территории области сегодня страдают от высокого уровня грунтовых вод.

— Я давал поручения разрабатывать технические решения и проекты по многим муниципалитетам. Считаю, что в министерстве природных ресурсов и экологии этот блок надо усиливать, — подчеркнул губернатор.

Во время личного приема граждан Андрей Травников подтвердил, что участок дороги Зюзя-Квашнино отремонтируют в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU