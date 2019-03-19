Галантный толкатель: сибирячка сняла видео с мужчиной, который рассовывал людей по автобусам
На остановке транспорта в Новосибирске мужчина решил побыть кавалером и стал заводить представительниц слабого пола в транспорт. Со стороны это выглядит, словно он пытается поскорее запихнуть пассажиров в прибывший автобус. К тому же он так по-деловому стучит в закрытые двери транспорта, которые как ни странно, тут же перед ним открываются.
— Как работают толкатели в японском метрополитене, наверное, все видели? На остановке «Телецентр» у нас тоже появился такой человек, — рассказала подписчица группы «Новосибирской службы эвакуации АСТ-54» в соцсетях в Инстаграме.
Она добавила, что начала снимать парня, когда он за руку вытащил ее из автобуса №18, после чего затолкал пожилую женщину в подъехавший автобус №43.
— После этого он, вроде как стал аккуратней, — добавила снявшая видео девушка.
Сибиряки в соцсетях отметили, что часто встречают этого мужчину на остановке. Вот что они пишут в комментариях к видео:
— Не в японском, а в китайском метрополитене толкатели, — поправляет один.
— Он сто лет там помогает, бояться его не стоит, просто нужно позволить ему быть джентльменом и подать свою руку в ответ, — отмечает второй.
— Он всегда стоит на остановке «Телецентр», часто его там вижу. Бывает, на пешеходном переходе встречает и провожает, — добавляет третий.
— Очень добрый и безобидный, — замечает четвертый.
Джентльмен помогает девушкам и женщинам зайти в транспорт..
ИСТОЧНИК KP.RU