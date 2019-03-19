Галантный толкатель: сибирячка сняла видео с мужчиной, который рассовывал людей по автобусам

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-19T11:30:21+03:00

На остановке «Телецентр» мужчина практически силой запихивал девушек и женщин в общественный транспорт

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На остановке транспорта в Новосибирске мужчина решил побыть кавалером и стал заводить представительниц слабого пола в транспорт. Со стороны это выглядит, словно он пытается поскорее запихнуть пассажиров в прибывший автобус. К тому же он так по-деловому стучит в закрытые двери транспорта, которые как ни странно, тут же перед ним открываются.

— Как работают толкатели в японском метрополитене, наверное, все видели? На остановке «Телецентр» у нас тоже появился такой человек, — рассказала подписчица группы «Новосибирской службы эвакуации АСТ-54» в соцсетях в Инстаграме.

Она добавила, что начала снимать парня, когда он за руку вытащил ее из автобуса №18, после чего затолкал пожилую женщину в подъехавший автобус №43.

— После этого он, вроде как стал аккуратней, — добавила снявшая видео девушка.

Сибиряки в соцсетях отметили, что часто встречают этого мужчину на остановке. Вот что они пишут в комментариях к видео:

— Не в японском, а в китайском метрополитене толкатели, — поправляет один.

— Он сто лет там помогает, бояться его не стоит, просто нужно позволить ему быть джентльменом и подать свою руку в ответ, — отмечает второй.

— Он всегда стоит на остановке «Телецентр», часто его там вижу. Бывает, на пешеходном переходе встречает и провожает, — добавляет третий.

— Очень добрый и безобидный, — замечает четвертый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/697997" frameborder="0"></iframe> Джентльмен помогает девушкам и женщинам зайти в транспорт..

ИСТОЧНИК KP.RU