2019-03-19T10:15:33+03:00
Общество

«Три смены пахал ради букета»: новосибирцев повеселил уснувший с букетом цветов в метро мужчина

Некоторые нашли фото уснувшего с цветами в руках парня — романтичным
Надежда ЯРКОВА
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Молодой человек хоть и уснул, но букет держит крепко - двумя руками. Фото: vk.com/subwaynsk.Молодой человек хоть и уснул, но букет держит крепко - двумя руками. Фото: vk.com/subwaynsk.
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В новосибирском метро пассажиры встретили сибиряка с букетом цветов. Вроде все красиво и трогательно, если не считать того, что он уснул, прикорнув на пассажирском сидении, зато цветы он держит крепко — двумя руками. Фото уставшего романтика появилось в группе «Мода новосибирского метро» в «ВКонтакте». Вот как комментируют увиденное пользователи соцсетей:

— Романтично,- замечает один.

— Три смены пахал ради букета, — добавляет второй.

— Говорят, он все еще едет до любимой, чтоб поздравить с 8 марта, — шутит третий.

— Красивый, — добавляет четвертый. И остается загадкой: это он про букет или самого мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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