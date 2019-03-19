«Три смены пахал ради букета»: новосибирцев повеселил уснувший с букетом цветов в метро мужчина
Некоторые нашли фото уснувшего с цветами в руках парня — романтичным
Молодой человек хоть и уснул, но букет держит крепко - двумя руками. Фото: vk.com/subwaynsk.
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В новосибирском метро пассажиры встретили сибиряка с букетом цветов. Вроде все красиво и трогательно, если не считать того, что он уснул, прикорнув на пассажирском сидении, зато цветы он держит крепко — двумя руками. Фото уставшего романтика появилось в группе «Мода новосибирского метро» в «ВКонтакте». Вот как комментируют увиденное пользователи соцсетей:
— Романтично,- замечает один.
— Три смены пахал ради букета, — добавляет второй.
— Говорят, он все еще едет до любимой, чтоб поздравить с 8 марта, — шутит третий.
— Красивый, — добавляет четвертый. И остается загадкой: это он про букет или самого мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU