Спорт и фитнес-браслеты нынче в почете

СЕГОДНЯ 09:57 2019-03-19T09:57:19+03:00

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Оказалось, что новосибирцы любят спорт и вооружаются к лету фитнес-браслетами и трекерами. А из смартфонов рекорды побил Honor 7A - эта модель пришлась по вкусу и мужчинам, и женщинам.

В 2018 году в салоны приходили в основном за смартфоном, а сегодня мобильная аппаратура уступила место новому must have - портативной технике. Смарт-часы, фитнес-браслеты и трекеры лидируют, с начала года демонстрируя небывалый спрос: у мужчин - на 160, а у женщин - на 120 процентов. Это совпадает с трендом ЗОЖ и традиционным стремлением похудеть к лету. Фитнес-браслеты и умные часы отслеживают расход калорий, пульс и количество шагов, помогая человеку поддерживать постоянный уровень физической активности. А в качестве дополнительного функционала принимают звонки и сообщения.

Второй по популярности покупкой стали колонки, наушники и портативные акустические системы. Представительницы прекрасной половины человечества обожают слушать музыку - девушки купили на 70 процентов больше аудиоустройств по сравнению с началом года.

Мужчины на треть чаще покупают внешние аккумуляторы и зарядные устройства, чтобы не остаться без связи, ведь впереди - майские праздники и лето, а значит, длительные поездки на Обское море и в Горный Алтай.

Смартфоны тоже не остались без внимания - они замыкают топ-3 рейтинга предпочтений новосибирцев. Самыми желанными «мужскими» смартфонами стали двухсимочные Honor 8X за 18 000 рублей и более бюджетный Honor 7А за 9000 рублей, последний также стал хитом у девушек наряду с более дорогим Huawei Honor 10 Lite. Примечательно, что iPhone и Samsung покинули топ-5 смартфонов у представителей обоих полов.

ИСТОЧНИК KP.RU