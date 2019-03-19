«Черным людям вход воспрещен»: в Новосибирске охрану ночного клуба упрекнули в расизме

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-19T09:43:15+03:00

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Охрана ночного клуба не пропустила иностранных студентов, при этом выражаясь об их цвете кожи. Об этом рассказала возмущенная сибирячка под ником Anna Frank на сервисе отзывов «Фламп».

— Вчера случилась пренеприятнейшая ситуация, которая убивает напрочь любую репутацию клуба. Несколько иностранных студентов, желающих посетить клуб, на входе, от работников охраны, выслушали весьма нелестные слова расистского содержания, такие как: «черным людям вход воспрещен» и «у черных людей мало денег», — поделилась негодующая сибирячка.

Она задается вопросом, откуда в XXI веке такое недостойное поведение? Почему имеет место быть расизм и ущемление прав человека?

По словам девушки, это подсудное дело и просто так эту ситуацию нельзя оставлять.

Однако администрация клуба в тот же день отреагировала на запись и ответила сибирячке.

— Не стоит обвинять нас в расизме. Посмотрите фотоотчеты, там много людей различных национальностей, а не пустить могут как русских, так и не русских — все зависит от поведения человека на входе. Со слов охраны, конкретно с этими гостями, неоднократно случались конфликты в клубе. Также у нас ведется запись с камер видеонаблюдения со звуком и таких слов, наша охрана не говорила, — последовал ответ от администрации клуба. — А за клевету в социальных сетях предусмотрена уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU