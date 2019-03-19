2019-03-19T09:14:42+03:00
Происшествия

В Новосибирске ищут мужчину с челкой: напал на ребенка

Полиция объявила в розыск мужчину, который надругался над ребенком
Надежда ЯРКОВА
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Полицейские составили фоторобот мужчины. Фото: МВД по Новосибирской области.Полицейские составили фоторобот мужчины. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Управление уголовного розыска по Новосибирской области по подозрению в совершении особо тяжкого преступления ищет мужчину европейской внешности.

— Приметы: на вид около 30 лет среднего телосложения, рост около 180-185 сантиметров, волосы светлые, короткие с челкой. Был одет в черную куртку с капюшоном, серые зауженные штаны и черные кроссовки, — говорится в ориентировке.

Источник из силовых структур уточнил, что мужчина с фоторобота разыскивается за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8-(383) 232-17-18, 232-17-01, 8-913-205-75-02, 8-913-014-67-22, 8-905-930-62-62.

Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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