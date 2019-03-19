«Гоните в шею этих жуликов»: в Советском районе по квартирам ходят лже-пожарные и продают дымовые извещатели
Жительница Новосибирска рассказала о мошенниках, которые представляются пожарными и продают дымоуловители.
— В Советском районе днем по квартирам ходят мошенники в поисках беспомощных пенсионеров. Представляются проверяющими пожарной безопасности. Якобы смотрят, есть ли датчики — дымоуловители, — поделилась на сервисе «Яндекс.Район» местная жительница Маруся Спирина.
Она добавила, что аферисты предъявляют документы, рвутся посмотреть, захламлен ли балкон. В итоге предлагают установку оборудования за 1980 рублей, со скидкой. Гоните в шею этих жуликов.
Сообщение сибирячки вызвало отклик среди горожан, которые также столкнулись с подобными случаями обмана. Вот что они пишут в комментариях:
— Вчера приходили, не пустила. Быстро вышли из подьезда, — поддержала одна.
— Пытались окучить по улице Иванова представители «Водоканала». Вызвал полицию. Быстро ретировались. Три молодых человека и девушка. В руках черные папки. Машина «Ниссан» белый седан номер 442, — поделился второй.
— МЧС ничего не продает! Как и все проверяющие структуры! Будьте внимательны и не лишайтесь денег! — предупреждает третий.
— Будьте бдительны! Никого не пускайте в квартиру, если вы никого не ждете! — отмечает четвертый.
Напомним, в интернете цена на автономный дымовой пожарный извещатель составляет от 350 до 500 рублей. Более усовершенствованный прибор с GSM-модулем стоит до двух с половиной тысяч рублей. При этом купить и установить их можно самостоятельно при помощи двух шурупов или скотча.
ИСТОЧНИК KP.RU