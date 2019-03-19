Схватили и убежали: две девушки в баре пытались расплатиться за дорогое пиво фальшивыми деньгами
Инцидент случился в одном из баров на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска. Девушки попытались рассчитаться за пиво фальшивыми деньгами, но не получилось.
— В субботу в бар зашли две девушки. Одна осталась стоять у входа, а вторая попыталась рассчитаться фальшивой двухтысячной купюрой за два литра дорогого немецкого пива, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Кассир не взяла у девушки поддельную купюру.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Очевидец отметил, что после того как официант сказала им, что деньги какие-то странные, они схватили пиво, которое попросили налить с собой, сказав что сейчас сходят в машину за другими деньгами. После этого они спокойно вышли из заведения и тут же убежали. Однако девушки не учли, что в зале бара установлена камера и одна из девушек попала на видеозапись.
Новосибирцев просят быть внимательными и тщательно проверять деньги и по возможности не принимать их из рук аферисток, попавших на камеры.
Девушки пытались расплатиться в баре фальшивыми деньгами..
ИСТОЧНИК KP.RU