Схватили и убежали: две девушки в баре пытались расплатиться за дорогое пиво фальшивыми деньгами

СЕГОДНЯ 05:11 2019-03-19T05:14:53+03:00

В Новосибирске две девушки не смогли рассчитаться за пиво фальшивой купюрой, и все равно ушли с ним

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Инцидент случился в одном из баров на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска. Девушки попытались рассчитаться за пиво фальшивыми деньгами, но не получилось.

— В субботу в бар зашли две девушки. Одна осталась стоять у входа, а вторая попыталась рассчитаться фальшивой двухтысячной купюрой за два литра дорогого немецкого пива, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Кассир не взяла у девушки поддельную купюру.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Очевидец отметил, что после того как официант сказала им, что деньги какие-то странные, они схватили пиво, которое попросили налить с собой, сказав что сейчас сходят в машину за другими деньгами. После этого они спокойно вышли из заведения и тут же убежали. Однако девушки не учли, что в зале бара установлена камера и одна из девушек попала на видеозапись.

Новосибирцев просят быть внимательными и тщательно проверять деньги и по возможности не принимать их из рук аферисток, попавших на камеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/697945" frameborder="0"></iframe> Девушки пытались расплатиться в баре фальшивыми деньгами..

ИСТОЧНИК KP.RU