Тряпку в руки и на дорогу: новосибирских водителей предупредили о штрафах за грязные номера

СЕГОДНЯ 04:22 2019-03-19T04:22:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Всю неделю сотрудники Госавтоинспекции будут проверять машины на тонировку, а также следить за нечитаемыми номерами — нарушителей будут штрафовать.

— Масштабный рейд начался в Новосибирске со вчерашнего дня и продлится до 25 марта. Уже сейчас на улицах города работают наряды ДПС со специальными приборами для измерения светопропускаемости автомобильных окон, которые будут замерять тонировку. А вот чистоту номеров автоинспекторы проверяют визуально. Госномер считается нечитаемым, если с расстояния до 20 метров в светлое время суток не видно хотя бы одной цифры или буквы переднего или заднего номеров, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, добавив, что за оба нарушения предусмотрен административный штраф в 500 рублей.

Водителей просят проверять чистоту номеров, а также иметь в машине емкость с водой, губку или кусок материи для протирки номера, в случае, если он загрязнился и стал нечитаемым.

Проверки продлятся до 25 марта. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU