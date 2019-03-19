2019-03-19T03:32:25+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 19 марта будет нулевая температура, на дорогах скользко

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 19 марта
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе потеплеет до 0 градусов.Сегодня в городе потеплеет до 0 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет нулевая температура, возможен небольшой снег, на дорогах гололед.

— Во вторник, 19 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. При прояснениях туман, изморозь, на дорогах гололедица. Температура днем составит 0 — минус 2 градусов, к ночи похолодает до минус 10-12 градусов, в пригороде до минус 17 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.— Ветер будет западный со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, по востоку в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах 0 — минус 5 градусов, ночная около минус 15-20 градусов, местами минус 9-14 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег с дневной температурой до минус 3 градусов и ночной до минус 8 градусов. В последующие дни в город постепенно вернется тепло, к выходным ожидается до 3 градусов тепла и прекращение осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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