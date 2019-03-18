Геннадий Гуляев: «Крым — в сердце каждого сибиряка»

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-18T15:08:51+03:00

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Сегодня у оперного театра на праздник собрались сотни горожан. Сибиряки вместе со всей страной отмечали юбилей — пять лет назад Республика Крым вошла в состав России. Свою роль в организации этого масштабного мероприятия сыграла и Общественная палата Новосибирской области.

— Как говорит наш президент: «У России нет границ, она везде и всюду». У настоящего патриота — Крым это святыня, колыбель православия и нашего военно-морского флота, — отметил Геннадий Гуляев, руководитель регионального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России», председатель комиссии по патриотике Общественной палаты Новосибирской области. — Сибиряки сами по себе всегда являлись патриотами. Крым — в сердце каждого сибиряка.

Геннадий Гуляев, руководитель регионального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России», председатель комиссии по патриотике общественной палаты Новосибирской области

Геннадий Гуляев также добавил, что не удивлен, что, несмотря на будний день, на праздник пришло очень много людей. Концертная программа продлилась два часа. Также гости могли пройти различные мастер-классы, сыграть в настольные игры и даже побывать виртуально в Крыму с помощью 3D-очков.

ИСТОЧНИК KP.RU