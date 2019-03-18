Бил стекла в доме рукой: под Новосибирском подросток с отцом спас двух женщин из горящего дома

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-18T11:04:43+03:00

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ЧП случилось в воскресенье, 17 марта в селе Белово Искитимского района Новосибирской области. Около двух часов ночи загорелся частный дом, в котором жили две женщины. Пожар в доме из окна своего дома заметил подросток и сразу побежал на помощь. На место пожара из двух ближайших пожарно-спасательных подразделений, которые находятся в более чем двадцати километрах от села, были направлены пожарные машины. Огнеборцы справились с огнем в течение десяти минут после прибытия, проливка и разбор сгоревшего дома продолжались до утра. Причина пожара устанавливается.

— В окне увидел, что горит соседский дом, разбудил отца и прямо в тапках побежал к дому. Сначала пытался затушить пламя снегом, была паника, ничего не получалось. Потом стал стучать в окна, будить соседок. Они проснулись, но выйти через горящую дверь не могли. Поэтому я рукой разбил два окна, осколками порезал руку, женщинам выбраться на улицу помог мой отец, — рассказал спасший соседок 14-летний Тимофей Словаков.

Огонь очень быстро охватил веранду и крышу деревянного дома. Только благодаря тому, что отец и сын не растерялись, женщин удалось спасти.

— Зато медпомощь потребовалась самому подростку, поранившему руку. Ему наложили швы на месте пореза. Состояние подростка оценивается врачами как удовлетворительное, — добавили в МЧС.

В ведомстве планируют наградить отважного школьника за безупречное выполнение гражданского долга, мужество и отвагу при спасении людей.

ИСТОЧНИК KP.RU