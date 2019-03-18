«Не мог двигаться»: на Новосибирском водохранилище спасли упавшего со снегохода мужчину

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-18T10:04:34+03:00

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ЧП случилось в минувшие выходные на Новосибирском водохранилище. Там сотрудники МЧС помогли упавшему со снегохода мужчине, который не мог самостоятельно двигаться.

— Днем в субботу, 16 марта в оперативную службу позвонил очевидец. Он рассказал, что в районе населенного пункта Сосновка в 5 километрах от берега на акватории Новосибирского водохранилища мужчина упал со снегохода. Как выяснилось, что во время падения мужчина повредил позвоночник и не мог двигаться, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС отправились на поиски мужчины, быстро его нашли и оперативно доставили на берег, где передали бригаде скорой помощи.

В МЧС напомнили, что выход и выезд на транспорте на лед вне ледовых переправ запрещен. На сегодняшний день в Новосибирской области работают только две ледовые переправы — «Спирино-Чингис» и «Ордынское-Нижнекаменка».

ИСТОЧНИК KP.RU