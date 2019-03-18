«Забил деревянной палкой»: стали известны подробности жестокого убийства новосибирской летчицы
Следователи поделились подробностями жуткого убийства руководителя штаба авиашоу в Мочище Татьяны Маминой, которую убил и сжег знакомый.
— Стало известно, что 46-летняя Татьяна Мамина 2 марта уехала на своей машине Honda Stream в село Локти Мошковского района Новосибирской области, где отдыхала в компании 35-летнего знакомого, распивая с ним спиртные напитки. Во время внезапной ссоры мужчина несколько раз ударил Татьяну деревянной палкой по голове. От полученных травм 46-летняя женщина скончалась, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
После этого убийца сжег труп, чтобы замести следы преступления, а машину потерпевшей мужчина перегнал в Новосибирск и оставил недалеко от ее дома, где впоследствии ее и нашли на стоянке, на улице Сухарная.
На поиски женщины были ориентированы все поисково-спасательные отряды Новосибирска. 16 марта стало известно, что женщина погибла, а предполагаемый убийца был задержан.
— Следователи выяснили, что подозреваемый ранее был судим районным судом города Москвы за убийство. Сейчас он задержан и доставлен к следователю СКР, — отметили в ведомстве. — В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу.
Добавим, что многим новосибирцам Мамина была известна как летчица и один из организаторов ежегодного авиашоу в Мочище, она возглавляла штаб мероприятия.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU