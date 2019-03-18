Новосибирская полиция нашла бриллианты и оружие в кабинете заместителя директора «Ритуальных услуг»
Новосибирский общественник Алексей Носов на своей странице в Фейсбуке выложил фото с обысков в кабинете замдиректора «Ритуальных услуг» Якова Дистенфелдьда.
— Фотографии с задержания муниципального служащего Якова Дистенфельда появились в открытом доступе. Все изъятые бриллианты, ружья и даже неоформленный боевой пистолет находились в его кабинете в МКУ «Ритуальные услуги», — добавил Носов.
В кабинете замдиректора нашли драгоценности и оружие. Фото: СОЦСЕТИ.
На фото, среди найденных оперативникам вещей есть и разного вида оружие, и ювелирные изделия, и драгоценные камни, в том числе бриллианты.
Напомним, ранее мы писали, что 14 марта в здании МКУ «Ритуальные услуги» по адресу Потанинская, 42/1 силовики провели обыски, которые были связаны с получением взятки должностным лицом. Было возбуждено дело по статье 290, часть 5.
Находки во время обысков в "Ритуальных услугах". Фото: СОЦСЕТИ.
Обыски в кабинете заместителя директора "Ритуальных услуг"..
ИСТОЧНИК KP.RU