2019-03-18T10:17:22+03:00
Общество

Разогнался и не взлетел: самолет до Москвы не смог улететь из Толмачево

Вылет рейса из Новосибирска отложили на другое время
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня утром самолет до Москвы затормозил на взлетной полосе.Сегодня утром самолет до Москвы затормозил на взлетной полосе.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня утром, 18 марта, в новосибирском аэропорту Толмачево разогнавшемуся на взлетной полосе самолету пришлось резко затормозить. Причина тому — неисправности в одном из двигателей.

— На воздушном судне, выполняющем рейс U6 99 из Новосибирска в Москву, во время разгона была выявлена вибрация одного из двигателей. Командиром воздушного судна было принято решение о прерывании взлета и возвращении на место стоянки для диагностики и устранения причины неисправности, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта Толмачево со ссылкой на авиакомпанию Ural Airlines, которой принадлежит самолет.

В пресс-службе добавили, что вылет рейса был перенесен на 10:30 часов по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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