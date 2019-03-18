2019-03-18T07:03:05+03:00
Общество

Сосульки- убийцы: в Академгородке с балконов свисают опасные ледяные глыбы

Резкое похолодание после оттепели привело к образованию вот таких гигантских сосулек на балконах
Надежда ЯРКОВА
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Вот такие сосульки появились после оттепели в Академгородке. Фото: vk.com/akadem54.Вот такие сосульки появились после оттепели в Академгородке. Фото: vk.com/akadem54.
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Потепление, а затем резкое похолодание в Новосибирске привело к тому, что с балконов жилых домов теперь свисают огромные наледи и сосульки, опасные для прохожих. Фото опасных ледышек поделилась подписчица Даша Стенина в группе «Сообщество Академгородка/Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Сосульки гигантских размеров, свисают с последних трех этажей жилого дома, расположенного в Академе. При этом сосульки пугают не только своим размером, но и большим количеством. Может они и выглядят необычно и красиво, но это являются прямой опасностью для сибиряков, которые могут случайно проходить под этими балконами.

Напомним, еще в феврале из-за опасности схода подтаявшего снега с крыш, а также падения подтаявших сосулек, мэр Анатолий Локоть обратился к новосибирцам с просьбой сообщать о неочищенных от снега и наледи крышах. В свою очередь коммунальщикам он давал срок убрать опасный снег, наледь и сосульки с городских крыш, навесов и козырьков до 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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