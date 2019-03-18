Проехать невозможно: погасшие светофоры собрали пробку в Заельцовском районе
Рабочая неделя для жителей Заельцовского района началась с большого утреннего затора из-за неработающих светофоров.
— Третий день в Заельцовском районе не работает светофор на перекрестке улицы Кедровой и Мочищенского 1-го шоссе. С Кедровой огромная пробка утром собралась, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Возмущенный сибиряк добавил, что звонки в ГИБДД в соответствующий отдел результата на дали. Пользователи соцсетей также не остались равнодушными к проблеме водителей, вот что они пишут по этому поводу:
— С субботы он там не работает, — замечает один.
— Да там и с рабочим светофором всегда пробка, что толку, — добавляет второй.
— Знаки есть, зачем вам светофор, — вопрошает третий.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» в Новосибирске, скорость движения машин на данном участке составляет от 7 до 10 км/ч.
ИСТОЧНИК KP.RU