Погрузился во мрак: новосибирцы атаковали соцсети завораживающими снимками утреннего тумана
Сегодня утром Новосибирск окутало плотным туманом, из-за чего города почти не видно. Новосибирцы делятся жутковато-красивыми снимками города, окутанного плотной пеленой дымки в соцсетях.
— Доброе утро Сайлент Хилл! — подписал один из снимков новосибирец под ником kuropiy.
Плотная завеса выглядит довольно мрачно. Фото: instagram.com/art.busvet.
— А у нас зима, — отмечает под своим фото сибирячка Бутакова Светлана.
— Весна споткнулась и упала, — отмечает еще один выложивший фото тумана местный житель Михаил Аксенов.
Напомним, в минувшие выходные новосибирцы наблюдали и снимали мартовскую метель, снимками которой также делились в соцсетях.
Город погрузился во мглу. Фото: nstagram.com/mik_aksenov.
ИСТОЧНИК KP.RU