Погрузился во мрак: новосибирцы атаковали соцсети завораживающими снимками утреннего тумана

СЕГОДНЯ 05:08 2019-03-18T05:09:57+03:00

Сегодня утром город окутала плотная завеса тумана, придав ему зловещий вид

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Сегодня утром Новосибирск окутало плотным туманом, из-за чего города почти не видно. Новосибирцы делятся жутковато-красивыми снимками города, окутанного плотной пеленой дымки в соцсетях.

— Доброе утро Сайлент Хилл! — подписал один из снимков новосибирец под ником kuropiy.

Плотная завеса выглядит довольно мрачно. Фото: instagram.com/art.busvet.

— А у нас зима, — отмечает под своим фото сибирячка Бутакова Светлана.

— Весна споткнулась и упала, — отмечает еще один выложивший фото тумана местный житель Михаил Аксенов.

Напомним, в минувшие выходные новосибирцы наблюдали и снимали мартовскую метель, снимками которой также делились в соцсетях.

Город погрузился во мглу. Фото: nstagram.com/mik_aksenov.

ИСТОЧНИК KP.RU