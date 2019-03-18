2019-03-18T04:26:25+03:00
Общество

Портал открылся: в Бердске под иномаркой провалился асфальт

Дорожное покрытие обрушилось прямо под колесами Honda Fit
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
На одной из улиц Бердска иномарка угодила в ловушку посреди дороги.На одной из улиц Бердска иномарка угодила в ловушку посреди дороги.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В Бердске Новосибирской области с приходом весны тает не только не снег, но и дорожное покрытие. Так под «Хондой» провалился асфальт, и машина попала в ловушку.

— На улице Первомайской, при движении в сторону улицы Вокзальной, обвалился асфальт под колесами хэтчбека Honda Fit, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец добавил, что автомобиль застрял в одной из ям задним колесом. При этом колесо ушло туда полностью.

Водителю иномарки, конечно, не до смеха, а вот пользователи соцсетей не упустили шанса пошутить о качестве дорог в городе. Вот что они пишут по этому поводу:

— Портал в другой мир открыт, — заявляет один.

— Хорошо хоть вся «Хонда» не провалилась, — добавляет второй.

— Аттракцион от дорожников, бонус ямка! — шутит третий.

— А в Бердске есть дороги? — удивляется четвертый.

Колесо "Хонды" провалилось в асфальт. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Колесо "Хонды" провалилось в асфальт.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погрузился во мрак: новосибирцы атаковали соцсети завораживающими снимками утреннего тумана
Погода на день в Новосибирске: 18 марта будет минус 3 градусов и туман
«Уже бессмысленно скрывать»: жена хоккеиста Владимира Тарасенко рассказала о беременности
В центре Новосибирска найдено тело бизнесмена, продукцию которого рекламировали Литвинова и Собчак
Возвращение зимы: новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями и видео мартовской метели
«Человек XX столетия»: ушел из жизни новосибирский режиссер-документалист Юрий Шиллер
«Хотела бы взять на воспитание твою Верочку»: Лена Ленина заявила, что хочет удочерить дочку Юлии Началовой
С автоматами и на лыжах: под Новосибирском спецназовцы захватили секретные документы противника
Школьница, перепевшая песню «Дорога в ад», попала в реалити-шоу Игоря Крутого
В Новосибирске отметят пятилетие со дня вхождения Крыма в состав России
«Любовь негаданно нагрянет»: новосибирцы обсуждают пару в кустах
Телефон оставил дома: в Новосибирской области пропал молодой человек с гитарой
Бил заслуженно: СК оправдал участкового, обвиняемого в избиении инвалида с собакой