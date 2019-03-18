Портал открылся: в Бердске под иномаркой провалился асфальт

СЕГОДНЯ 04:25 2019-03-18T04:26:25+03:00

На одной из улиц Бердска иномарка угодила в ловушку посреди дороги. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В Бердске Новосибирской области с приходом весны тает не только не снег, но и дорожное покрытие. Так под «Хондой» провалился асфальт, и машина попала в ловушку.

— На улице Первомайской, при движении в сторону улицы Вокзальной, обвалился асфальт под колесами хэтчбека Honda Fit, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец добавил, что автомобиль застрял в одной из ям задним колесом. При этом колесо ушло туда полностью.

Водителю иномарки, конечно, не до смеха, а вот пользователи соцсетей не упустили шанса пошутить о качестве дорог в городе. Вот что они пишут по этому поводу:

— Портал в другой мир открыт, — заявляет один.

— Хорошо хоть вся «Хонда» не провалилась, — добавляет второй.

— Аттракцион от дорожников, бонус ямка! — шутит третий.

— А в Бердске есть дороги? — удивляется четвертый.

Колесо "Хонды" провалилось в асфальт.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU