Портал открылся: в Бердске под иномаркой провалился асфальт
В Бердске Новосибирской области с приходом весны тает не только не снег, но и дорожное покрытие. Так под «Хондой» провалился асфальт, и машина попала в ловушку.
— На улице Первомайской, при движении в сторону улицы Вокзальной, обвалился асфальт под колесами хэтчбека Honda Fit, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Очевидец добавил, что автомобиль застрял в одной из ям задним колесом. При этом колесо ушло туда полностью.
Водителю иномарки, конечно, не до смеха, а вот пользователи соцсетей не упустили шанса пошутить о качестве дорог в городе. Вот что они пишут по этому поводу:
— Портал в другой мир открыт, — заявляет один.
— Хорошо хоть вся «Хонда» не провалилась, — добавляет второй.
— Аттракцион от дорожников, бонус ямка! — шутит третий.
— А в Бердске есть дороги? — удивляется четвертый.
Колесо "Хонды" провалилось в асфальт.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU