2019-03-18T03:35:04+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 18 марта будет минус 3 градусов и туман

Какая погода ждет новосибирцев в начале новой недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня утром в городе туман и изморозь.Сегодня утром в городе туман и изморозь.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет относительно теплая погода с температурой до минус 3 градусов днем, утром туманы и изморозь, на дорогах будет скользко.

— В понедельник. 18 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 1-3 градусов, к ночи похолодает до минус 11-13 градусов, — сообщает Западно- Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 1-6 градусов, ночная около минус 8-13 градусов, при прояснениях до минус 19 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с дневной температурой до минус 1 градусов и ночной до минус 9 градусов. Такая погода продержится до конца недели, ближе к выходным в город вернется тепло до плюс 3 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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