2019-03-17T21:11:32+03:00
Спорт

«Уже бессмысленно скрывать»: жена хоккеиста Владимира Тарасенко рассказала о беременности

Супруга нападающего «Сент-Луис Блюз» показала округлившийся животик
Виктория МИНАЕВА
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Яна Тарасенко продемонстрировала округлившийся животик. Фото: https://www.instagram.com/tarasenko.yana/Яна Тарасенко продемонстрировала округлившийся животик. Фото: https://www.instagram.com/tarasenko.yana/Фото: СОЦСЕТИ
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Яна Тарасенко, супруга нападающего «Сент-Луис Блюз», рассказала о своей беременности. Напомним, избранница Владимира Тарасенко — из Новосибирска, ранее была уже замужем, воспитывает от прежнего брака ребенка. После свадьбы в 2015 году общий сын появился у нее и с хоккеистом. И вот Яна готовится стать уже многодетной матерью. О своей третьей беременности она рассказала подписчикам «Инстаграма».

— Уже бессмысленно скрывать и не договаривать. Все, кто так и знал — вы были правы. Мы действительно сейчас находимся в приятном ожидании. И уже готовы принимать поздравления, — написала Яна, выложив фото с округлившимся животом.

Также супруга хоккеиста проанонсировала, что в будущем будет рассказывать подписчикам о тренировках во время беременности и о подборе гардероба.

— Не обещаю стабильные посты. У меня с этим и раньше не складывалось, а беременность вообще процесс волнительный и слабо предсказуемый, — добавила Яна Тарасенко.

Напомним, в девичестве Яна носила фамилию Антонюк, была моделью. Она старше Владимира на несколько лет. Познакомились они в Новосибирске, где Тарасенко начинал свою карьеру хоккеиста. Сейчас его спортивная карьера на взлете, он играет за команду НХЛ «Сент-Луис Блюз», получил звание лучшего игрока команды, в общем, спортивные успехи не уступают личным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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