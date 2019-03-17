«Человек XX столетия»: ушел из жизни новосибирский режиссер-документалист Юрий Шиллер

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-17T16:27:50+03:00

Юрий Шиллер скончался на 78-м году жизни. Фото: unikino.ru.

Юрий Шиллер скончался на 78 году жизни

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В Новосибирске ушел из жизни известный режиссер Юрий Шиллер, которому было присвоено звание «Человек XX столетия»

— В воскресенье, 17 марта на 78-м году жизни скончался российский кинорежиссер, лауреат Государственной премии РФ Юрий Андреевич Шиллер, — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

Юрий Шиллер — кинорежиссер-документалист, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии и множества международных кинофестивалей.

Жил и творил режиссер в Новосибирске. Он создал более 60 документальных и игровых фильмов, многократно был призером российских и международных кинофестивалей. В 2010 году снял полнометражный художественный фильм «Воробей», это была единственная российская картина, выдвинутая на XXXI Московский международный кинофестиваль.

Фильмы Юрия Андреевича хранятся в библиотеке Конгресса США, в Москве на Шаболовке, архиве Госфильмофонда РФ «Белые столбы». По его фильмам преподают во ВГИКе.

«Комсомольская Правда» выражает соболезнования родным и близким Юрия Шиллера.

ИСТОЧНИК KP.RU