С автоматами и на лыжах: под Новосибирском спецназовцы захватили секретные документы противника
Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, поучаствовали в тактических учениях.
- Суть задания была такова: военные провели разведку местности, обнаружили несколько десятков мелких групп условного противника, - рассказывают в Центральном военном округе. - Спецназовцы совершили марш-бросок на 10 километров на лыжах в тыл противника. Проведя специальную операцию по захвату здания, военнослужащие ликвидировали штаб и захватили секретные документы.
Кроме того, военные провели стрельбы из современных автоматов АК-74, пулемётов «Печенег» и «Утес».
- Им пригодился боевой опыт, приобретенный в современных вооруженных конфликтах, - продолжают в Центральном военном округе.
Всего в учениях было задействовано около 500 военнослужащих и свыше 50 единиц военной техники.
Согласно заданию, военнослужащие ликвидировали штаб условного противника и захватили секретные документы. Фото: Центральный военный округ.
ИСТОЧНИК KP.RU