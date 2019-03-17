С автоматами и на лыжах: под Новосибирском спецназовцы захватили секретные документы противника

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-17T14:45:23+03:00

Спецназовцы стреляли из автоматов и пулеметов. Фото: Центральный военный округ.

В тактических учениях задействовали около 500 военнослужащих

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Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, поучаствовали в тактических учениях.

- Суть задания была такова: военные провели разведку местности, обнаружили несколько десятков мелких групп условного противника, - рассказывают в Центральном военном округе. - Спецназовцы совершили марш-бросок на 10 километров на лыжах в тыл противника. Проведя специальную операцию по захвату здания, военнослужащие ликвидировали штаб и захватили секретные документы.

Кроме того, военные провели стрельбы из современных автоматов АК-74, пулемётов «Печенег» и «Утес».

- Им пригодился боевой опыт, приобретенный в современных вооруженных конфликтах, - продолжают в Центральном военном округе.

Всего в учениях было задействовано около 500 военнослужащих и свыше 50 единиц военной техники.

Согласно заданию, военнослужащие ликвидировали штаб условного противника и захватили секретные документы. Фото: Центральный военный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU