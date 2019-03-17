Школьница, перепевшая песню «Дорога в ад», попала в реалити-шоу Игоря Крутого
14-летняя Анастасия Першикова — финалистка отбора на «Детское Евровидение», полуфиналистка «Детской Новой Волны» теперь штурмует реалити-шоу «Битва Талантов» на СТС. Школьница запомнилась многим слушателям Радио «Комсомольская правда», когда спела композицию «Highway to Hell» (»Дорога в ад» — Ред.). С этой же песней девочка выступала на шоу «Голос. Дети», правда во время эфира слово «ад» было заменено на слово «school» — школа.
— Я вообще рок люблю, — говорит Настя. — Bon Jovi, Scorpions, — перечисляет девочка своих кумиров, но тут же признается, что, когда была совсем маленькой, была к музыке равнодушна.
Мечтала заниматься плаванием или гимнастикой.
— Анастасия Першикова получила приглашение на телевизионный проект «Битва Талантов», она уже участвует в третьем сезоне шоу, — рассказали в новосибирском эстрадном центре «Папины дети».
Помимо прочих музыкальных заслуг юной звезды, Анастасия еще и катается на горных лыжах, а также изучает корейский язык.
«Битва Талантов» — это музыкальное реалити-шоу от известного российского композитора и продюсера Игоря Крутого. Участники — дети от 9 до 16 лет, проживающие в странах СНГ. Каждую пятницу в шоу проходит голосование среди участников. Сейчас в голосовании помимо сибирячки, участвуют 46 претендентов. Победитель шоу будет объявлен 1 июня.
Проголосовать за нашу землячку, которой сегодня, 17 марта исполнилось 14 лет - Анастасию Першикову можно на сайте СТС Love и в соцсети «ВКонтакте».
Маленькая девочка поет песню "Дорога в ад".Вадим АЛЕКСЕЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU