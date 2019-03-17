В Новосибирске отметят пятилетие со дня вхождения Крыма в состав России
В понедельник, 18 марта, в Театральном сквере у оперного театра пройдет праздник в честь 5-летнего юбилея со дня вхождения Республики Крым в состав России.
- Впервые во время культурно-просветительской программы будут демонстрироваться видеообращения о Крыме от ведущих деятелей искусства, культуры к жителям города Новосибирска, - рассказала Алла Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области.
Также для всех гостей праздника приготовлены различные интерактивные площадки, фотозоны, настольные игры, также пройдут мастер-классы и розыгрыши призов. А еще новосибирцы смогут в 3D-очках посмотреть видео о Крыме. Кроме того, во время праздника будут записаны ролики, которые потом все желающие смогут посмотреть в Интернете.
Начнется мероприятие в 12.00: побывать на торжестве можно будет абсолютно бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU