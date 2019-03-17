2019-03-17T13:26:54+03:00
Общество

В Новосибирске отметят пятилетие со дня вхождения Крыма в состав России

Торжество организует Центр патриотического воспитания Новосибирской области
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Крым вошел в состав России пять лет назад, и сибиряки устроят праздник в честь этого события.Крым вошел в состав России пять лет назад, и сибиряки устроят праздник в честь этого события.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В понедельник, 18 марта, в Театральном сквере у оперного театра пройдет праздник в честь 5-летнего юбилея со дня вхождения Республики Крым в состав России.

- Впервые во время культурно-просветительской программы будут демонстрироваться видеообращения о Крыме от ведущих деятелей искусства, культуры к жителям города Новосибирска, - рассказала Алла Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Также для всех гостей праздника приготовлены различные интерактивные площадки, фотозоны, настольные игры, также пройдут мастер-классы и розыгрыши призов. А еще новосибирцы смогут в 3D-очках посмотреть видео о Крыме. Кроме того, во время праздника будут записаны ролики, которые потом все желающие смогут посмотреть в Интернете.

Начнется мероприятие в 12.00: побывать на торжестве можно будет абсолютно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школьница, перепевшая песню «Дорога в ад», попала в реалити-шоу Игоря Крутого
«Любовь негаданно нагрянет»: новосибирцы обсуждают пару в кустах
Телефон оставил дома: в Новосибирской области пропал молодой человек с гитарой
Бил заслуженно: СК оправдал участкового, обвиняемого в избиении инвалида с собакой
Уехал из дома на машине: в Бердске пропал мужчина на белой «Тойота Премио»
«Чемодан вскрыли»: сибирячка осталась без новых духов по прилете в Москву из Новосибирска
«Родители с детьми скачут по этой каше»: сибирячка пожаловалась на отсутствие дороги возле детсада на Затулинке
Опасность под снегом: новосибирские спасатели вытащили из заброшенного погреба лабрадора
Погода на день в Новосибирске: 17 марта похолодает до минус 5 градусов
Эскимосы бы одобрили: город из настоящих иглу скоро растает в Новосибирске
Пропали без вести: в Новосибирске ищут лысого пенсионера и высокого студента
«Найдена. Погибла»: волонтеры сообщили о смерти пропавшей при загадочных обстоятельствах сибирячки
«Спасибо, что живой»: на «Мерседес» сибиряка свалилась гора кирпичей со строящегося дома
Курит за рулем и матерится на детей: новосибирцев возмутило поведение водителя автобуса
Как россыпь бриллиантов: эти фото и видео песка под микроскопом от сибирского мастера удивят вас
«Спинку решил почесать»: минивэн перевернулся у столба на бок в Новосибирске
Не надо строить поликлинику: активисты выступают против нового здания
Наблюдатель из США: американский самолет-разведчик пролетел над Новосибирском
Собака в наморднике — как ребенок в наручниках: Митя Фомин раскритиковал инициативу Госдумы
Погода в Новосибирске на день: 16 марта будет 1 градус тепла
Хорошо, что не на голову: при уборке снега с крыши пострадали вывески магазинов
Совет старейшин: известные новосибирцы обсудили последнюю пятилетку развития города
Переходи на сторону зла: Имперский штурмовик из «Звездных войн» удивляет новосибирцев
Йети по имени «NETI»: новым символом спортивной команды технического университета станет снежный человек