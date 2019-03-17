В Новосибирске отметят пятилетие со дня вхождения Крыма в состав России

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-17T13:26:54+03:00

Крым вошел в состав России пять лет назад, и сибиряки устроят праздник в честь этого события. Фото: Архив "КП"

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В понедельник, 18 марта, в Театральном сквере у оперного театра пройдет праздник в честь 5-летнего юбилея со дня вхождения Республики Крым в состав России.

- Впервые во время культурно-просветительской программы будут демонстрироваться видеообращения о Крыме от ведущих деятелей искусства, культуры к жителям города Новосибирска, - рассказала Алла Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Также для всех гостей праздника приготовлены различные интерактивные площадки, фотозоны, настольные игры, также пройдут мастер-классы и розыгрыши призов. А еще новосибирцы смогут в 3D-очках посмотреть видео о Крыме. Кроме того, во время праздника будут записаны ролики, которые потом все желающие смогут посмотреть в Интернете.

Начнется мероприятие в 12.00: побывать на торжестве можно будет абсолютно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU