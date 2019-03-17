«Любовь негаданно нагрянет»: новосибирцы обсуждают пару в кустах

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-17T14:07:47+03:00

Съемка такая, что и не разглядишь, что делают эти люди. Но автор видео утверждает — предаются любви. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".

Парочка выбрала себе и место романтичное — возле озера на Юго-Западном жилмассиве

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В Новосибирске весеннее обострение действует на животных и людей почти одинаково — молодые парень и девушка не смогли сдержать чувств прямо на улице. На этом настаивает автор видео, которое опубликовано в соцсетях. Качество съемки такое, что не поймешь, что именно делают мужчина и женщина.

— Весна — время любви. На видео попала пара, которая предавалась любви на остановке конечной Юго-Западного жилмассива, у озера, — поделился один из подписчиков в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

Видео стало поводом для шуток у пользователей соцсетей, которые, среди прочего, не поддержали автора, а отругали его за зависть к бьющей ключом личной жизни попавших в кадр героев. Вот, что они пишут по этому поводу:

— Зачем стоять и снимать это, — не понимает один.

— Всегда найдутся завистники-папарацци, которые выложат это в сеть, — замечает второй.

— А что, так можно было? — спрашивает третий.

— Когда родители дома, а денег на гостиницу еще не накопил, — шутит третий.

— Любовь негаданно нагрянет,- добавляет четвертый.

— Юго-Западный, — не удивляется увиденному шестой.

ИСТОЧНИК KP.RU