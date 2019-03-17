«Любовь негаданно нагрянет»: новосибирцы обсуждают пару в кустах
В Новосибирске весеннее обострение действует на животных и людей почти одинаково — молодые парень и девушка не смогли сдержать чувств прямо на улице. На этом настаивает автор видео, которое опубликовано в соцсетях. Качество съемки такое, что не поймешь, что именно делают мужчина и женщина.
— Весна — время любви. На видео попала пара, которая предавалась любви на остановке конечной Юго-Западного жилмассива, у озера, — поделился один из подписчиков в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».
Видео стало поводом для шуток у пользователей соцсетей, которые, среди прочего, не поддержали автора, а отругали его за зависть к бьющей ключом личной жизни попавших в кадр героев. Вот, что они пишут по этому поводу:
— Зачем стоять и снимать это, — не понимает один.
— Всегда найдутся завистники-папарацци, которые выложат это в сеть, — замечает второй.
— А что, так можно было? — спрашивает третий.
— Когда родители дома, а денег на гостиницу еще не накопил, — шутит третий.
— Любовь негаданно нагрянет,- добавляет четвертый.
— Юго-Западный, — не удивляется увиденному шестой.
ИСТОЧНИК KP.RU